В Кременчугский лагерь «Звездный» на отдых прибыл 81 ребенок из зоны АТО

В Кременчугский оздоровительный лагерь «Звездный» Кременчугского городского совета на отдых прибыл 81 ребенок из зоны АТО.

Как сообщил вице-мэр города Виталий Малецкий, их отдых оплатил Международный фонд народонаселения, с которым работает горсовет.

В Полтавской ОГА УНИАН сообщили, что дети вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой областей, а также дети участников антитеррористической операции на востоке страны, в настоящее время также отдыхают по льготным путевкам в оздоровительном центре «Маяк» (расположенном под Полтавой в селе Головач).

Также три ребенка из семей переселенцев отправились сегодня на море - в лагерь «Крылатый» в Скадовск Херсонской области

Еще 37 детей этих категорий со всей области заедут 10 августа по льготным путевкам в санаторий-профилакторий "Антей" Новосанжарского района.