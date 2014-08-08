В Донецке террористы из артиллерии обстреляли больницу, один человек погиб, трое - ранены

14:38, 08 августа 2014
Новости регионов
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REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Кроме того, в результате обстрела боевиками села Васильевка Ясиноватского района и города Снежное, в частные дома попали снаряды, в результате чего погибли их жители (количество погибших пока не известно).

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