В Донецке террористы из артиллерии обстреляли больницу, один человек погиб, трое - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Кроме того, в результате обстрела боевиками села Васильевка Ясиноватского района и города Снежное, в частные дома попали снаряды, в результате чего погибли их жители (количество погибших пока не известно).