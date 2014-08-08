В Черниговский военный госпиталь прибыли на лечение танкисты, раненные в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщил руководитель Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Вадим Мысник. По его словам, сегодня бойцов посетили представители медиа-центра вместе с журналистами.

Черниговцы получили ранения в Луганской области и попали в плен, откуда их освободили, обменяв на пленных сепаратистов. Сначала ребята находились в Днепропетровске, а затем их отправили на Черниговщину. Только один из раненных, учитывая его тяжелое состояние, остался в больнице Днепропетровска.

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Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко сообщил, что военнослужащие обеспечены лекарствами, питанием и необходимыми вещами бесплатно, за счет Министерства обороны Украины. По словам врачей, раненые танкисты уже прошли обследование, им назначено соответствующее лечение.

Всего в 407-ом Черниговском базовом военном госпитале прошли или проходят лечение 33 бойца, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в июне руководство госпиталя сообщило о готовности принять тяжелораненых военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции. В частности, в течение последних месяцев в госпитале было введено в действие три новых операционных, которые позволят, при необходимости, прооперировать до 50 пациентов.