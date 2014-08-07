На каких пляжах в Одессе купаться нельзя

В Одессе не рекомендовано купание на 4 пляжах из-за высокого загрязнения морской воды.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского горсовета, по состоянию на 7 августа, учитывая неудовлетворительное качество морской воды по микробиологическим показателям, запрещено водопользование на пляжах «Аркадия», «Чайка» (10 станция Большого Фонтана), «Курортный» (13 станция Большого Фонтана), «Золотой берег» (16 станция Большого Фонтана).

«После обильных ливневых осадков купание было не рекомендовано. 1 августа, учитывая удовлетворительные результаты качества воды, морское водопользование было разрешено на некоторых пляжах. Но сегодня на указанных пляжах сейчас действует запрет на купание. Одесское городское управление Главного управления госсанэпидслужбы в Одесской области сообщает, что по состоянию на 7 августа заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди населения Одессы находится на сезонном уровне», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Одессе прошли обильные ливни.