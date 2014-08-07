Активисты «Автомайдана» Тернопольскогй области переделали передали военным санитарную машину
14:55, 07 августа 2014Новости регионов
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Активисты «Автомакйдана» Тернопольской области переделали микроавтобус «Volkswagen» в санитарную машину и в начале этой недели передали его военным
Никишино / REUTERS
Как сообщили корреспонденту УНИАН в местном «Автомайдане», микроавтобус члены общественной организации приобрели за собственные средства и средства благотворителей. Сделали в нем четыре горизонтальных полки, на которой можно разместить раненых.
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«Нам сообщали, что есть проблема с автомобилями, которые бы доставляли раненых с передовой. Так возникла идея переделать для этих целей микроавтобус», – сказал активист тернопольской организации «Автомайдана» Игорь Василив.
Активисты укомплектовали машину первоочередными лекарствами. Также с автомобилем передали для бойцов продукты питания и дизельный генератор.
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