Активисты «Автомайдана» Тернопольскогй области переделали передали военным санитарную машину

Как сообщили корреспонденту УНИАН в местном «Автомайдане», микроавтобус члены общественной организации приобрели за собственные средства и средства благотворителей. Сделали в нем четыре горизонтальных полки, на которой можно разместить раненых.

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«Нам сообщали, что есть проблема с автомобилями, которые бы доставляли раненых с передовой. Так возникла идея переделать для этих целей микроавтобус», – сказал активист тернопольской организации «Автомайдана» Игорь Василив.

Активисты укомплектовали машину первоочередными лекарствами. Также с автомобилем передали для бойцов продукты питания и дизельный генератор.