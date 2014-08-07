В Донецке в отделение стоматологии горбольницы: попал снаряд, 1 человек погиб, 2 –ранены

«В результате массового артиллерийского обстрела в Донецке в районе 10.00 пострадала центральная часть города. Снаряды тяжелых орудий попали в многоэтажные строения по улице Розы Люксембург №№ 72, 75, 86. Также частично разрушен магазин Купеческий по улице Розы Люксембург 86-а. Масштабы разрушений и информация о пострадавших на данный момент уточняются», - сказано в сообщении.

В горсовете также сообщили, что в стоматологическом отделении Центральной клинической городской больницы №1 (Вишневского) повреждено остекление. В результате обстрела погиб один человек, двое получили ранения. На место выехала бригада Управления ГСЧС в Донецкой области.

Кроме того, пострадало также троллейбусное депо №1 коммунального предприятия «Донгорэлектроавтотранс» по улице Щорса №76 - осколками снарядов повреждены около 30 коммунальных троллейбусов и автобусов большой вместимости, а также выбиты стекла в общежитии, где проживают сотрудники предприятия. Ранение получил электромонтер, доставлен в медучреждение.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили два сотрудника предприятия «Зеленстрой», которые выполняли покос травы по проспекту Панфилова в момент обстрела.

«По состоянию на 12.00 в Донецке вновь неспокойно. Жители сообщают о звуках залпов и взрывов практически во всех районах города, локализацию которых сейчас установить трудно», - сообщили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, ранее Донецкий городской совет из-за артобстрела, который ведется в районе здания областного Управления СБУ, попросил жителей города покинуть улицы и укрыться в безопасных местах.