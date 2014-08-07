В Донецке ночью обстрелам подверглись два района: погибло 3 мирных жителя и 5 ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 6 на 7 августа в Донецке прошла напряженно, артобстрелам подверглись Буденновский и Петровский районы. В результате обстрела в Буденновском районе погибло три мирных жителя и пять человек получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.

В горсовете также констатировали, что в результате попадания снарядов в Буденновском районе по ул. Большевиков разрушены дома №47 и №53, 5 жилых частных жилых домов по ул. Пашковой, дом №3 и несколько сараев по ул. Горняков, а также один гараж с автомобилем по ул. Крепильщиков №51.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района пострадал поселок Мандрыкино. Снарядами уничтожены жилые дома №41 по ул. Кириленко и №82 по ул. Знаменской. По последнему адресу также поврежден и газопровод.

В горсовете сообщили, что по состоянию на 9.30 четверга, 7 августа, в Донецке «обстановка остается напряженной, жители многих районов сообщают о том, что периодически слышны звуки работы тяжелой артиллерии, взрывы и автоматные очереди».

Но системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работают в штатном режиме. Ситуация с обеспечением продовольствием удовлетворительная. В торговой сети города в продаже имеются все группы товаров, в том числе социально значимые и товары первой необходимости, подчеркнуто в сообщении.