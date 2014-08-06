Больницы Луганской области получили гуманитарную помощь

В Старобельск Луганской области поступила гуманитарная помощь в виде лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения потребностей учреждений здравоохранения Луганской области, находящихся в зоне АТО, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

В частности, это растворы для инфузий, адренорептротекторы, шприцы, перевязочные материалы, пластыри, гигиенические перчатки и т. п.

Перечень лекарств формировался на основе поданной заявки из самых необходимых лекарств и медицинских материалов от Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации.

Напомним, что Минздрав Украины обратился к производителям лекарств с целью организации оказания бесплатной помощи в виде лекарственных средств и изделий медицинских для потребностей учреждений здравоохранения и медицинских служб Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национальной гвардии.

В настоящее время благодаря действиям Минздрава, передано госпиталям, воинским частям и учреждениям здравоохранения лекарственных средств и изделий медицинских на общую сумму свыше 20 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте с.г. Россия начала военную агрессию в Луганской и Донецкой областях.