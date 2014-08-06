Военным в зоне АТО не хватает перевязочных пакетов, обезболивающих и противошоковых препаратов

Военным в зоне проведения Антитеррористической операции не хватает индивидуальных перевязочных пакетов, обезболивающих и противошоковых препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время брифинга в Киеве руководитель Центра содействия добровольцев Роман Орищенко.

Орищенко подчеркнул, что возглавляемый им центр действовал с начала марта в формате сотен, с участием добровольцев, которые помогали Вооруженным силам “восстановить потенциал”, помогали в обеспечении и ремонте техники.

По его словам, в настоящее время представители центра приобщаются к обеспечению военнослужащих продуктами, амуницией и лекарствами.

Он рассказал, что волонтеры центра “добрались до Зеленополья, до Саур-Могилы, где проходят сейчас бои”. “Неоднократно были попытки обстрела колонны”, - сказал Орищенко и добавил, что потерь среди волонтеров нет.

Руководитель центра отметил, что в батальонах, которые находятся возле Луганска и Донецка, существует необходимость в амуниции, спецсредствах: тепловизорах и прицелах.

Орищенко также подчеркнул, что их “караваны” еженедельно отправляются в зону АТО. При этом он пригласил всех желающих присоединиться к этой помощи.

Он подчеркнул, что на новых территориях, с продвижением в зоне АТО, возникают проблемы с медикаментами. В частности, волонтеры собирали для госпиталя в Счастье хирургические наборы и специфические лекарства для проведения операций. “На время, когда там были наши спецподразделения, был лишь один хирургический стол”, - сказал Орищенко и добавил, что раненых там было много и в госпиталь направили еще хирургические столы. Что касается медикаментов, отметил руководитель центра, не хватает ИПП (индивидуальных перевязочных пакетов), военных аптечек, обезболивающих и противошоковых препаратов.