В Николаевской области начат сбор средств для создания второй бронированной скорой помощи

15:01, 06 августа 2014
Новости регионов
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С такой инициативой выступил председатель Николаевского областного совета Тарас Креминь

Фото: УНИАН

В Николаевской области начат сбор средств для создания второй - народной бронированной скорой помощи для украинских военнослужащих, принимающих участие в АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского облсовета, с такой инициативой выступил председатель Николаевского областного совета Тарас Креминь. Поддержали его учреждения Ощадбанка Украины в Николаевской области, а также региональный благотворительный фонд «Благочестие».

В рамках проекта Николаевское областное управление Ощадбанка Украины открыло благотворительному фонду текущий счет, на который принимаются денежные средства граждан и юридических лиц исключительно на изготовление бронированной машины скорой помощи.

Ощадбанк Украины на открытый счет уже перечислил 10 тыс грн и призывает николаевцев последовать этому примеру. Таким образом люди смогут внести реальный вклад в защиту своих земляков – десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады, говорится в сообщении.

Автомобиль народной бронированной скорой помощи на базе БТР-70 будет изготовлен на ГП «Николаевский бронетанковый завод». Это будет вторая подобная машина - в июле предприятие уже передало для нужд армии бронированную машину скорой помощи, которая была построена за средства меценатов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля десантникам 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады (ОАМБ) Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины передали первый и пока единственный в Украине экземпляр бронированной медицинской машины (БММ), разработанной на ГП «Николаевский бронетанковый завод". БММ-70, которую назвали «Святой Николай», – это колесная, бронированная, плавающая медицинская машина, разработанная на базе БТР-70. Она предназначена для обслуживания и транспортировки тяжелораненых из труднодоступных районов, зон аварий, стихийных бедствий и военных действий. Машина способна перевозить 4-х тяжелораненых на носилках и 5-х легкораненых на сидячих местах, при этом медицинский персонал может оказывать раненым помощь. Стоимость машины 650 тыс. грн, она была приобретена за счет благотворительных средств нескольких частных предприятий.

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