В Одессе СЭС рекомендует воздержаться от купания на двух пляжах

Главное управление Госсанэпидслужбы в Одесской области рекомендует воздержаться от купания на двух пляжах из-за возможной угрозы кишечных инфекционных заболеваний.

Как сообщили УНИАН в управлении, по результатам исследований проб морской воды, продолжает действовать запрет на купание на пляжах «Лузановка» и «Аркадия» из-за несоответствия воды санитарным нормам.

«Главным управлением Госсанэпидслужбы в Одесской области 31 июля для решения вопроса дальнейшего водопользования на городских пляжах «Аркадия», «Чайка», «Лузановка» повторно проведен забор и исследования морской воды. По результатам исследования восстановлено водопользование только на пляже «Чайка». На пляжах «Аркадия» и «Лузановка» морская вода не соответствует действующим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям», - сообщили в управлении.

О результатах очередного отбора и исследования морской воды на этих пляжах будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в связи с интенсивными ливнями, которые прошли в городе 24 июля, Главное управление Госсанэпидслужбы в Одесской области рекомендовало воздержаться от купания в Черном море из-за возможной угрозы кишечных инфекционных заболеваний.

Позднее сообщалось, что, по результатам исследований проб морской воды, продолжает действовать запрет на пляжах «Лузановка», «Аркадия», «Чайка».

На пляжах «Отрада», «Дельфин», «Ланжерон», 16-я станция Большого Фонтана, 3-я станция Большого Фонтана уже можно пользоваться водой, так как она соответствует санитарным нормам.