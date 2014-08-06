В Черновцах в больницу с пищевым отравлением попали 13 человек

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы 3-5 августа с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» в состоянии средней степени тяжести госпитализировано 13 человек, которые праздновали свадьбу в ресторане торгово-бытового комплекса “Гостиный двор” в с. Чагор Глыбоцкого района.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего на свадьбе находилось 97 человек.

В очаге заболевания специалистами областной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Черновицкой области.