В Черновцах в больницу с пищевым отравлением попали 13 человек
13:31, 06 августа 2014Новости регионов
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После празднования свадьбы в ресторане
Фото: УНИАН
В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы 3-5 августа с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» в состоянии средней степени тяжести госпитализировано 13 человек, которые праздновали свадьбу в ресторане торгово-бытового комплекса “Гостиный двор” в с. Чагор Глыбоцкого района.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего на свадьбе находилось 97 человек.
В очаге заболевания специалистами областной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Черновицкой области.
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