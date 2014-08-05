В освобожденных городах Донбасса уже открыто более 80% аптечных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы лекарственных средств Михаил Пасечник.

"На сегодняшний день там, где есть боевики, мы имеем ситуацию, когда много аптек закрыто... Но при этом проводится поставка лекарственных средств там, где это возможно. Мы знаем, что лекарства забирают, но находятся люди, которые находят возможность, как доставить туда лекарства. Иногда владельцы аптек выезжают за пределы, например, Луганска и забирают лекарства за пределами этой территории", - сказал Пасечник.

Он также отметил, что как только на Донбассе освобождают от террористов тот или иной город, там сразу открывается аптека.

"По нашим данным, в этих местах уже открыто более 80% аптек", - отметил он.