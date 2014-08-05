Мягкие черты лица - признак процветания общества

В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Anthropology, ученые прослеживают связь между развитием культуры, нашей способностью к кооперации, изменениями в строении черепа и уровнем тестостерона. Роберт Сайери и его коллеги из университета Дюка измерили более 1400 человеческих черепов. Они сравнивали надбровные дуги, форму лица и объем эндокранов (слепок внутренней части черепной коробки) у древних людей и у наших современников, пишет Здоровье.

Исследователи отметили, что примерно 50 000 лет назад внешность людей начала меняться: стали менее выраженными нависающие брови, череп приобрел более округлую форму, верхняя часть лица уменьшилась. По современным представлениям, изменения такого рода напрямую связаны со снижением уровня тестостерона, который влияет на строение скелета.

«Похоже, что есть связь между быстро развивающейся культурой, новыми технологиями, созданием произведений искусства и развитием нашей способности к кооперации», – считает Сайери.

Смягчение черт внешности при переходе к менее жесткой социальной структуре наблюдается не только у людей. Широко известны одомашненные сибирские лисы. Всего за несколько поколений отбора на снижение агрессии они приобретали ювенильные (детские) черты как во внешности, так и в поведении.

Аналогичные эффекты можно наблюдать и у наших ближайших родственников - агрессивных шимпанзе и дружелюбных бонобо. Эти виды развивались в разных условиях, и их реакция на стресс разительно отличается. У самцов шимпанзе, в отличие от бонобо, при стрессе происходит резкий выброс тестостерона. Социальные отношения бонобо кардинально отличаются от взаимоотношений шимпанзе, так же как отличаются и их черты лица. Довольно трудно найти бонобо с нависающими надбровными дугами.

То же самое произошло и с нами: уменьшение надбровных дуг и укорачивание верхней части лица в целом свидетельствует о снижении уровня тестостерона. Ученые утверждают, что в условиях проживания в группе и кооперации высоко ценились такие качества, как доброжелательность и низкий уровень агрессии, что и привело в свою очередь к изменениям черт лица, снижению уровня тестостерона и дальнейшему культурному развитию.

«Люди жили вместе, обменивались новыми технологиями, и конечно, они должны были быть терпимы друг к другу. Наш успех напрямую зависит от нашей способности сотрудничать и учиться друг у друга,» - заключает Сайери.