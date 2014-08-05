Роды не оправдывают ожидания многих женщин

Опрос, проведенный на одном из британских сайтов для родителей, обнаружил противоречивые данные. Примерно половине матерей понравились роды, однако 64% женщин сказали, что это был самый болезненный опыт в их жизни, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Участниц также попросили вспомнить их ожидания до родов. 44% отметили, что не были должным образом готовы к данному процессу. 81% женщин заявил: то, как роженицы изображаются в фильмах и телешоу, не соответствует реальности.

"Сложно найти информацию о том, как на самом деле проходят роды. Обычно картина либо слишком милая, либо пугающая до смерти. Это может сформировать нереалистичные ожидания", - комментирует основательница сайта Mumsnet Жюстин Робертс.

В опросе, проведенном на сайте Mumsnet, участвовали 1662 женщины. Примерно половина из них отметила: им понравилось рожать. Чуть меньше половины сказали, что не будут рожать снова или сделают это каким-либо другим способом. Эксперты сайта называют такой парадокс "еще одним из противоречий родов". Кроме того, опрос показал, что 19% женщин по-прежнему занимаются сексом на 9-м месяце беременности.