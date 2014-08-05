В Киевской области ликвидировали лабораторию по производству психотропных веществ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины установила, что житель Киева, физик по образованию, оборудовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в хозяйственной постройке на одном из частных земельных участков в Барышевке. Через специализированные магазины злоумышленник приобрел стеклянные колбы, нагревательные элементы, сушилки и холодильные камеры и тому подобное. Через Интернет он покупал прекурсоры и химические соединения, а также использовал имеющиеся в сети материалы для совершенствования технологии производства наркотиков. Изготовленные в подпольной лаборатории наркотики он реализовывал оптовыми партиями наркодельцам. В ходе обыска в нарколаборатории правоохранители обнаружили около 3,5 литра жидкого амфетамина и 5 кг прекурсоров.

По предварительной оценке специалистов, лаборатория функционировала больше трех месяцев и изготовляла в среднем еженедельно почти 1 кг психотропных веществ.

Проводится мероприятия по установлению лиц, причастных к функционированию лаборатории и привлечению их к ответственности.

Милиция по материалам СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 и ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса Украины.