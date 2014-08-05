В освобожденных городах Донбасса возобновлена выплата социальных пособий и пенсий

В освобожденных городах Донбасса возобновлена выплата всех государственных социальных пособий и пенсий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом проинформировала министр социальной политики Людмила Денисова.

Она отметила, что, в частности жители Краматорска и Славянска уже получают надлежащие им выплаты. Кроме того, в этих городах погашены долги, возникшие за время невозможности перечисления средств.

В то же время, министр подчеркнула, что в городах, которые все еще находятся в зоне АТО, выплата социальных пособий и пенсий не осуществляется, поскольку невозможно доставить деньги проживающим там людям.

Денисова призвала жителей таких городов переезжать на временное проживание в другие регионы Украины, где им возобновят получение социальных выплат. По ее словам, на сегодняшний день такой возможностью воспользовались почти 77 тысяч переселенцев. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Харьковской области – это 23 тыс. 600 граждан.

«На сегодняшний день уже 22 тысячи переселенцев обратились по поводу перевода пенсионных дел, еще более 5 тысяч граждан выразили желание трудоустроиться на новом месте пребывания”, – сказала Денисова.