В Черкассах проживают 21 беременная женщина и 244 ребенка - переселенцы из Донбасса
17:42, 04 августа 2014Новости регионов
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Десятая часть переселенцев с востока уже решили поселиться в Черкассах на постоянное проживание
Фото: УНИАН
В Черкасском центре гостеприимства по состоянию на 4 июля зарегистрировали 21 беременную женщину и 244 ребенка из числа переселенцев из Донецкой и Луганской областей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в целом, в Черкасском центре гостеприимства зарегистрировано более 900 вынужденных переселенцев с востока.
По информации Центра, десятая часть переселенцев с востока уже решили поселиться в Черкассах на постоянное проживание.
Как сообщал УНИАН, в Черкасскую область по состоянию на 4 августа уже приехало 2518 переселенцев из восточных областей и Крыма. Среди переселенцев – 653 семьи и 826 детей.
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