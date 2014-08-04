В Черкассах проживают 21 беременная женщина и 244 ребенка - переселенцы из Донбасса

В Черкасском центре гостеприимства по состоянию на 4 июля зарегистрировали 21 беременную женщину и 244 ребенка из числа переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в целом, в Черкасском центре гостеприимства зарегистрировано более 900 вынужденных переселенцев с востока.

По информации Центра, десятая часть переселенцев с востока уже решили поселиться в Черкассах на постоянное проживание.

Как сообщал УНИАН, в Черкасскую область по состоянию на 4 августа уже приехало 2518 переселенцев из восточных областей и Крыма. Среди переселенцев – 653 семьи и 826 детей.