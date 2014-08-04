Запорожье еженедельно отправляет на освобожденные от террористов территории 6-7 т продуктов

Запорожской олбгосадминистрацией организована система сбора и отправки на освобожденные от террористов территории на востоке страны 6-7 тонн продуктов еженедельно.

Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Запорожской облгосадминистрации Валерий Баранов.

«Наши аграрии помогают жителям освобожденных территорий. Еженедельно с помощью ДСЧС отправляется 6-7 тонн продуктов: муки, круп, пряников и других не скоропортящихся продуктов для жителей освобожденных территорий. Отправленные нами грузы идут на исполкомы населенных пунктов освобожденных территорий и ими распределяются», - сообщил Баранов.