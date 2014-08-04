Во Львовской области за выходные от укусов змей пострадали три человека
18:00, 04 августа 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
Во Львовской области за выходные от укусов змей пострадали три человека.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, во время сбора грибов в лесу 43-летнюю жительницу села Сможе Сколевского района в ногу укусила змея.
Также во время сбора грибов змея укусила в руку 22-летнего жителя села Тернавка Сколевского района.
50-летний житель села Дрогомышель Яворовского района пострадал от укуса змеи в ногу на собственном подворье.
Состояние всех потерпевших средней тяжести.
За период с 25 апреля по 4 августа зарегистрированы 19 случаев госпитализации жителей области с диагнозом „укус змеи”.
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