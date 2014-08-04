Львовские медики уклоняются от мобилизации

Об этом сегодня сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Львовского областного военного комиссариата.

Как отмечается в сообщении, в настоящий момент продолжается комплектование подразделений медицинского обеспечения, однако несмотря на то, что в армии медиков нужно не так и много, в течение третьей волны частичной мобилизации удалось отобрать лишь половину специалистов.

«Связано это с неявкой военнообязанных медиков в военные комиссариаты и с их «заболеваниями». Как выяснилось, у многих проблемы со здоровьем. Интересно то, что диагнозы документально им подтверждают их же коллеги. Львовский областной военный комиссариат отмечает, что за уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность. Каждая медицинская справка, предоставленная в военкоматы, будет тщательно проверяться. Кроме уклонистов наказание будут нести и те лица, которые им способствуют», - отмечается в сообщении.

Львовский областной военный комиссариат уже обратился во Львовскую областную государственную администрацию, чтобы те посодействовали явке врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала в районные военные комиссариаты, отмечается в сообщении.