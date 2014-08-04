В Харькове неизвестные сделали ложные сообщения о минировании военного госпиталя и станции метро.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, два сообщения о минировании разных объектов в Харькове поступили оператору «102» 3 августа с интервалом 15 минут.

В 19.30 в воинскую часть Вооруженных сил Украины позвонил неизвестный и заявил о закладке взрывчатки в военном госпитале, расположенном на улице Культуры.

На место происшествия выехали руководство областной и городской милиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, взрывотехническая и кинологическая службы.

Обследование объекта продолжалось два с половиной часа. Правоохранители осмотрели все этажи 16 корпусов госпиталя и прилегающую территорию, общей площадью 4 га. Было эвакуировано 260 больных и 200 работников госпиталя.

Информация о взрывчатке не подтвердилась.

Через 15 минут оператору службы «102» поступил звонок от неизвестного лица о якобы минировании станции метро «Завод им. Малышева».

Работники милиции несколько часов тщательно обследовали станцию общей площадью 5,1 тыс. кв. метров. Было эвакуировано 27 граждан, пока шел осмотр места происшествия, доступ на станцию был прекращен. Движение поездов не прекращалось, через станцию они следовали без остановки. Работники милиции не обнаружили никаких взрывных устройств или взрывоопасных предметов.

По указанным фактам проводится проверка. В настоящее время милицией осуществляется комплекс мероприятий для установления лиц, сделавших ложные сообщения.