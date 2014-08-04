Фонд Ахметова эвакуировал из Шахтерского детдома 201 ребенка-инвалида

Как сообщили УНИАН в фонде Рината Ахметова, в течение недели усилия фонда были направлены на эвакуацию наиболее незащищенных жителей Донецкой области - детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - из интернатных учреждений и приютов

Малыши из 3-х домов ребенка в Донецкой области (Донецк, Макеевка) уже эвакуированы и находятся на оздоровлении. В целом это 135 детей в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет. Еще более 100 детей фонд Рината Ахметова эвакуировал из приютов области. Вчера - 3 августа - из Шахтерского детского дома-интерната был эвакуировн 201 ребенок-инвалид, из которых 41 ребенок был прикован к постели.

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Всего благотворительным фондом Рината Ахметова эвакуированы 9560 человек, из которых - 4961 ребенок. В течение недели на базах отдыха было размещено 230 человек. В целом временные места пребывания фонд обеспечил для 3000 переселенцев.

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23-го мая фонд Рината Ахметова начал эвакуацию населения из горячих точек Донбасса. Выполняя задачу, поставленную учредителем фонда Ринатом Ахметовым, организация не только вывозит тех, кто хочет покинуть зону боевых действий, но и, при необходимости, обеспечивает временным жильем, питанием, предоставляет медицинскую, психологическую помощь, помогает с возвращением и восстановлением жилья. Для тех, кто находится в зоне проведения АТО, регулярно отправляется гуманитарная помощь.

Фонд Рината Ахметова продолжает эвакуацию мирного населения, звоните по телефонам:

095 199 74 81

050 620 29 15

063 117 89 01