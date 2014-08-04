На Житомирщине из-за укуса гадюки в реанимацию попал 44-летний мужчина

Из-за укуса гадюки в реанимацию попал 44 - летний мужчина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

«2 августа в 19:00 в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы госпитализировали 44 - летнего жителя села Бережесть, мужчина пострадал от укуса гадюки», отметили в ГСЧС.

Сейчас он находится в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести.

Этим летом на Житомирщине участились случаи , когда пресмыкающиеся кусают людей.