На Житомирщине из-за укуса гадюки в реанимацию попал 44-летний мужчина
09:51, 04 августа 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
Из-за укуса гадюки в реанимацию попал 44 - летний мужчина.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
«2 августа в 19:00 в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы госпитализировали 44 - летнего жителя села Бережесть, мужчина пострадал от укуса гадюки», отметили в ГСЧС.
Сейчас он находится в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести.
Этим летом на Житомирщине участились случаи , когда пресмыкающиеся кусают людей.
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