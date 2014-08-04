Где нельзя купаться в Одессе

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Одесской области, по результатам исследований проб морской воды остается прекращенным водопользование на пляжах «Лузановка», «Аркадия», «Чайка» из-за несоответствия воды санитарным нормам.

Водопользование на пляжах «Отрада», «Дельфин», «Ланжерон», 16-я станция Большого Фонтана, 3-я станция Большого Фонтана уже восстановлено, так как вода там соответствует санитарным нормам.

Как сообщал УНИАН, ранее СЭС в связи с интенсивными ливнями, которые прошли в Одессе 24 июля, рекомендовала воздержаться от купания в Черном море из-за возможной угрозы кишечных инфекционных заболеваний.

В адрес директоров всех одесских пляжей были направлены предписания о необходимости информирования населения об ограничении морского водопользования.