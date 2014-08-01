В Мариуполе временных переселенцев обследовали на туберкулез

Как сообщили УНИАН в фонде Рината Ахметова, на территории школы-интерната №2, где временно проживают вынужденные переселенцы из зоны АТО, проведено бесплатное обследование на передвижном цифровом флюорографе.

В настоящее время в школе-интернате №2 проживает более 200 временных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. По словам координатора центра размещения переселенцев из зоны АТО Игоря Яцко, в основном это семьи с маленькими детьми из Донецка, Луганска, Горловки, Славянска. Часть из них самостоятельно выехали из зоны военного конфликта, некоторых помог эвакуировать и расселить Фонд Рината Ахметова.

«Нам помогает много предприятий, организаций, волонтеров. Много неравнодушных людей. Спасибо всем. Огромная благодарность Фонду Рината Ахметова, который со следующей недели будет нам централизовано поставлять продукты по заявке диетсестры. А сейчас предоставил передвижной флюорограф для бесплатного обследования переселенцев», – сказал Игорь Яцко.

«Здесь сейчас живут люди, которые длительное время находятся в стрессовой ситуации, а стресс, как известно, приводит к снижению иммунитета и может вызвать всплеск заболеваний, - рассказала заведующая амбулаторией №1 Людмила Харчук. – Некоторые из переселенцев имеют хронические заболевания, которые могут обостриться. Наша задача – предупредить болезнь и вовремя выявить патологию».

По словам Людмилы Харчук городское управление здравоохранения обратилось в Фонд Рината Ахметова с просьбой предоставить передвижной цифровой флюорограф для обследования вынужденных переселенцев. «Ежегодно Фонд Рината Ахметова проводит акции по бесплатному и безопасному обследованию на флюоромобилях в рамках программы фонда «Остановим туберкулез в Украине». Такое обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез и онкопатологию органов грудной клетки. Пропускная способность флюорографа – до ста человек в день, выявляемость заболеваний – высокая, результатами обследований медики довольны», – отметила Людмила Харчук.

«Ринат Ахметов поставил перед фондом задачу оказать максимальную помощь жителям Донбасса. Помощь в эвакуации, расселении, обеспечении всем необходимым, в том числе, доступом к медицинским услугам, – заявил Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова. – Сегодня мариупольские медики обследовали более 50 временно переселенных граждан, которые находятся на территории города. К счастью, патологий выявлено не было».