В Полтавской области сформирована автомобильная санитарная рота из 45 автомобилей «скорой»

В Полтавской области сформировали автомобильную санитарную роту из 45 автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.

По данным департамента, сегодня, 1 августа, на территории Объединенного автохозяйства учреждений здравоохранения области, председатель Полтавской ОГА Виктор Бугайчук, его первый заместитель Олег Пругло и Директор Департамента здравоохранения Виктор Лысак совместно с представителями областного военного комиссариата приняли участие в передаче части санитарных автомобилей для потребностей отдельной автомобильной санитарной роты.

По словам председателя ОГА Виктора Бугайчука, согласно предписанию Министерства обороны Украины, при областном военном комиссариате будет создаваться отдельная санитарная рота. Во исполнение этого мобилизационного задания лечебно-профилактические учреждения области выделили 45 санитарных автомобилей для формирования материально-технической базы автомобильного состава этой роты. Эти машины находились в резерве, поэтому изменений в транспортном обеспечении для оказания необходимой медицинской помощи жителям области не будет. Сегодня весь этот транспорт будет передано военным.