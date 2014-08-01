Бригады психологов оказывают помощь гражданам в зоне АТО

Работники учреждений здравоохранения психиатрического профиля совместно с психологами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и социальными работниками оказывают психологическую помощь жителям освобожденных от террористов городов в зоне проведения антитеррористической операции и временно перемещенным лицам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, по информации директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины Ирины Пинчук, в частности, в Славянске в течение недели медсестры областной психиатрической больницы вместе с работниками социальных служб совершили адресный обход, во время которого опросили 1 тыс. 393 жителей города, провели разъяснительную работу по вопросам медикаментозного обеспечения и получения гуманитарной помощи, восстановления предоставления коммунальных услуг и др.

Кроме того, мобильные бригады психологов дают рекомендации по поводу обращений к психологам, а в случае необходимости и к врачам-психиатрам.

В других регионах Украины, где находятся временно перемещенные лица с востока Украины, также оказывается необходимая психологическая помощь. Для этого созданы мобильные выездные бригады. В состав таких бригад входят психологи, психиатры, психотерапевты, детские психологи, медсестры и социальные работники. Все они оказывают консультативную, психодиагностическую помощь, осуществляют психокоррекцию с определением дальнейшего направления лечения.