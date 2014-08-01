В Николаев на отдых прибыли 36 детей из Краматорска

В Николаев в четверг, 31 июля, на отдых прибыли 36 детей из Краматорска Донецкой области. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.

Очередная группа детей направлена в оздоровительный комплекс «Жемчужина» в Очакове.

Незадолго до того, 25 июля, из оздоровительных комплексов Николаевской области домой, на Донбасс, уехали 137 детей.

Всего в течение летнего периода в детский оздоровительный комплекс «Космос» в с. Рыбаковка было отправлено 313 человек: 277 детей и 36 сопровождающих взрослых из Луганской и Донецкой областей.

В оздоровительный комплекс «Морская волна» в с. Рыбаковка прибыло 160 человек: 90 детей и 69 взрослых из Луганской области.

В оздоровительный комплекс «Жемчужина» в Очаков прибыло 138 человек: 128 детей и 10 сопровождающих лиц из Донецкой и Луганской областей.

В оздоровительном комплексе «Очаков» отдыхает 31 человек: 30 детей (дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки) и один сопровождающий из Луганской области.

Также сегодня, 1 августа, за счет благотворительных средств в пансионат «Николаев» в с. Коблево Березанского района отправились отдыхать 72 ребенка, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы. Эти дети проживают в городах и районах Николаевской области.