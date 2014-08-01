АР Крым: частным аптекам запретили работать в больницах
10:54, 01 августа 2014Новости регионов
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15 июля поручено очистить государственные медицинские учреждения республики от частных аптечных пунктов
Фото: УНИАН
На аптечном рынке Автономной Республики Крым в ближайшее время начнет работать государственное предприятие «Крымфармация», что позволит организовать при каждой крымской больнице социальную госаптеку.
Как пишет remedium.ru, при больницах будут работать только госаптеки с низкими ценами на лекарственные средства, а все частные аптечные киоски с территорий стационаров будут удалены.
Раньше практически в каждой больнице и поликлинике Крыма работали одна или несколько частных аптек. 15 июля поручено очистить государственные медицинские учреждения республики от частных аптечных пунктов.
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