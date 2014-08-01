АР Крым: частным аптекам запретили работать в больницах

На аптечном рынке Автономной Республики Крым в ближайшее время начнет работать государственное предприятие «Крымфармация», что позволит организовать при каждой крымской больнице социальную госаптеку.

Как пишет remedium.ru, при больницах будут работать только госаптеки с низкими ценами на лекарственные средства, а все частные аптечные киоски с территорий стационаров будут удалены.

Раньше практически в каждой больнице и поликлинике Крыма работали одна или несколько частных аптек. 15 июля поручено очистить государственные медицинские учреждения республики от частных аптечных пунктов.