За два дня из Луганска через «зеленый коридор» смогли выехать 365 человек

Из Луганска через «зеленый коридор» за 2 дня выехали 365 человек. Однако гарантий безопасности переселенцам никто не дает.

Как сообщил УНИАН один из организаторов «коридора» Дмитрий Алев, 30 июля выехало 98 человек и 36 машин, 31 июля - 267 человек и 96 машин.

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Организаторы «коридора» намерены продлить его работу, создать колцентр и увеличить количество автобусов.

Людей вывозят из Луганска в город Счастье, который уже освобожден он террористов. При этом Алев сообщает об отказе Луганского городского совета помогать транспортом для «коридора», ссылаясь на опасность.

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В настоящий момент организатора рассматривают вопрос о дополнительном автобусе, следующего из Луганска в Сватово (Луганская область).

Коридор открылся 28 июля. При этом террорист не дали согласия на безопасный выезд жителей из Луганска.