Боевики используют автомобили «скорой помощи» для своего перемещения и перевозки оружия.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев в Facebook.

«Боевики используют для перемещения личного состава, перевозки оружия и боеприпасов автомобили «скорой помощи», - заявил он.

Также Селезнев отметил, что «недавно военнослужащими, которые выполняют задачи в рамках АТО, на блокпосту в районе н.п. Тараны был задержан автомобиль скорой помощи марки «ПЕЖО».

По его словам, водитель автомобиля не выполнил требования об остановке транспортного средства. Специальными средствами автомобиль был блокирован. В авто находилось 5 человек (3 мужчины и 2 женщины). В ходе осмотра были обнаружены 2 турпалатки, автомат Калашникова АК-5.45, подсумок с 2 магазинами и большое количество патронов россыпью. В личных вещах были обнаружены 3 гранаты (1 РГД-5 и 2 Ф-1).

Селезнев подчеркнул, что «среди задержанных гражданин РФ Камиль Валиуллин, житель города Уфа».

«Кроме указанной военной экипировки, у задержанных были обнаружены средства видеофиксации (видеорегистратор, видеокамера, фотоаппарат). Также в ходе предварительного осмотра личных вещей обнаружена символика ДНР и ряд других документов, которые имеют отношение к деятельности ДНР. В настоящее время с задержанными работают уполномоченные должностные лица», - сообщил он.