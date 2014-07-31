Во Львовской области 25-летняя женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи

Во Львовской области молодая женщина пострадала от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 30 июля в 23:30 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована 25-летняя жительница села Должки Сколевского района. Потерпевшая поступила в больницу с диагнозом «укус змеи в стопу».

Как сообщили УНИАН во Львовском ОГА, в области за период с 25 апреля по 31 июля зарегистрировано 17 случаев госпитализации жителей области с диагнозом - укус змеи. Больше всего таких случаев зафиксировано в горном, Сколевском районе. Случаев гибели от отравления вследствие укуса змеи в 2014 году не зафиксировано.