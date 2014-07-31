В Одессе благотворители передали Военно-медицинскому центру медоборудование и лекарства

В Одессе Военно-медицинскому клиническому центру Южного региона благотворители передали новый специальный автомобиль, медицинское оборудование и медицинские препараты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, машина «скорой помощи» повышенной проходимости рассчитана на транспортировку 5 человек и оборудована современными приспособлениями.

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По словам заместителя начальника Центра по медицинской части полковника медслужбы Юрия Сахно, подарки сделали доброжелательные, неравнодушные люди, которые не стремятся обнародовать свои имена.

«Они не привыкли афишировать свою работу, они просто стремятся помочь тем, кто сегодня защищает территориальную целостность Украины. Например, только карета «скорой помощи» повышенной проходимости стоит 300 тыс. грн. Предприниматели передали нам для нужд больных необходимые для проведения оперативных вмешательств вакуумные анестезиологическую и хирургическую аппаратуру, кардиомониторы. В целом их помощь Центру в настоящее время составляет более 400 тыс. грн», - сказал Сахно.

Он также отметил, что для помощи Центру активистами создана специальная группа поддержки.

По словам одного из координаторов благотворительной группы «411» Игоря Кириченко, организация, которую он представляет, создана 2 недели назад, а название «411» ей дано в связи с тем, что раньше вышеназванный центр назывался «411-й окружной военный госпиталь».

«В состав группы входят люди разных профессий и слоев населения, которых объединило желание заботиться о защитниках Отечества. Например, одна женщина только в течение суток перечислила на нужды раненых 70 тыс. грн собственных средств, а другая волонтер за сутки собрала и передала Центру 130 тыс. грн», - сказал Кириченко.

По его словам, группа поддерживает постоянный контакт с руководством Центра и согласовывает перечень необходимого лечебно-диагностического оборудования. В ближайшее время военным медикам будет передан аппарат искусственной вентиляции легких, современный электрокоагулятор «Аргон» и трехфазный дизельный генератор мощностью 20 кВт.

По словам руководителей Центра, неравнодушные одесситы и представители различных общественных организаций закупили за свои средства и передали для нужд военным медикам 20 кондиционеров, 8 телевизоров, 15 холодильников, а также лекарства общей стоимостью свыше 200 тыс. грн.