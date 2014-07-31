48 детей-сирот из Макеевки эвакуированы в Краматорск
08:59, 31 июля 2014Новости регионов
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В Донецкой области 48 малышей-сирот (все дошкольного возраста) из Макеевского специализированного дома для ВИЧ-инфицированных детей временно разместились в Краматорском детдоме "Антошка"
Фото: УНИАН
Об этом на пресс-конференции в Краматорске сказала и.о. заместителя председателя Донецкой облгосадмиристрации Елена Петряева, сообщили в пресс-службе ОГА.
По словам Петряевой, организовать вывоз «было крайне сложно, но вместе с заинтересованными людьми и организациями нам удалось это сделать, и теперь дети находятся в полной безопасности».
Отвечая на вопрос о том, как удалось вывезти детей с территории, не контролируемой украинскими силовыми структурами, вице-губернатор сообщила, что такую договоренность в результате переговоров смогли достичь с батальоном «Восток».
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