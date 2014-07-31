48 детей-сирот из Макеевки эвакуированы в Краматорск

Об этом на пресс-конференции в Краматорске сказала и.о. заместителя председателя Донецкой облгосадмиристрации Елена Петряева, сообщили в пресс-службе ОГА.

По словам Петряевой, организовать вывоз «было крайне сложно, но вместе с заинтересованными людьми и организациями нам удалось это сделать, и теперь дети находятся в полной безопасности».

Отвечая на вопрос о том, как удалось вывезти детей с территории, не контролируемой украинскими силовыми структурами, вице-губернатор сообщила, что такую договоренность в результате переговоров смогли достичь с батальоном «Восток».