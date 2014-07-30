В Харькове в учебные заведения принято 274 ребенка из зоны АТО

В Харькове в дошкольные и общеобразовательные учреждения города принято 274 ребенка, которые прибыли из зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора Департамента образования Татьяну Стецюру.

По ее словам, по состоянию на прошлую пятницу, 22 июля, 164 ребенка из восточных регионов страны приняты в детские сады, а 110 начнут учебу в харьковских школах.

Стецюра отметила, что практически ежедневно в департамент обращаются семьи, прибывшие из зоны АТО, и никто из них не остается без внимания. Все дети принимаются в учебные заведения вне очереди, причем в те, которые находятся ближе всего к их нынешнему месту жительства.

«Садики перегружены, но мы берем этих деток. Берем и школьников тридцать первыми и тридцать вторыми в классы. Помогаем им всем, чем можем», - сказала она.

Стецюра подчеркнула, что дети, которые в родном городе учились в гимназиях и лицеях, имеют возможность поступить в учебные учреждения такого же уровня и в Харькове. Для них, как и для остальных школьников, будет проводиться конкурсный отбор, который закончится за неделю до начала учебного года.