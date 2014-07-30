Сегодня из Макеевки в Краматорск эвакуировано 48 больных детей, среди которых есть дети с диагнозом ВИЧ.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, сообщается на сайте МВД.

При этом он напомнил, что вчера, 29 июля, из Донецкого областного и Донецкого городского домов ребенка в Мариуполь был эвакуирован 81 ребенок.

Шкиряк заверил, что сейчас 129 малышей, эвакуированных в течение двух дней, находятся в полной безопасности.

"Они прибыли к месту назначения и находятся под присмотром врачей и на попечении государства", – сказал Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, вчера террористы обстреляли автобус с детьми, которых вывозили из Донецка в Мариуполь. К счастью, никто не пострадал.

В частности, по словам омбудсмана Валерии Лутковской, "был нецеленаправленный обстрел этого автобуса. Снаряды разорвались рядом, но все дети живыми и невредимыми доехали до Мариуполя". Всего выехала 81 ребенок.