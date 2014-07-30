В Донецкой области 9 детей подорвались на мине

В селе Берестово Артемовского района Донецкой области девять детей пострадали от взрыва мины.

Об этом сообщил советник министра внутренний дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Дети-подростки принесли во двор какой-то взрывоопасный предмет, который они нашли в укрепрайоне боевиков. Возможно, это была минометная мина или снаряд. Произошел мощный взрыв. Что это был за предмет и почему все это произошло - установит следствие", - написал он.

По словам Геращенко, 9 человек доставлены в Артемовскую городскую больницу. Все в очень тяжелом состоянии - нужны срочные ампутации рук, ног. Некоторые навсегда потеряли зрение.

"В особенно тяжелом состоянии, буквально на грани жизни и смерти, находится ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца. По тревоге подняты все хирурги и реанимационные бригады. Всем девяти пострадавшим нужны срочные операции", - сообщил он.