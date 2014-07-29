В Чернигов из Луганска прибыла группа больных с почечной недостаточностью

17:56, 29 июля 2014
Новости регионов
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Процедуру гемодиализа больные с почечной недостаточностью должны проходить три раза в неделю

Фото: УНИАН

В Чернигов из Луганска сегодня, 29 июля, прибыла группа больных с почечной недостаточностью.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента здравоохранения Черниговской облгосадминистрации Петр Гармаш.

"Больные прибыли сегодня ближе к обеду в сопровождении представителей Государственной службы чрезвычайных ситуаций и волонтеров", - сказал он.

По словам Гармаша, 12 жителей Луганска будут получать процедуры гемодиализа в частной клинике "Фрезениус". Размещены пациенты в терапевтическом отделении городской больницы №3, где они тоже будут под наблюдением врачей.

Процедуру гемодиализа больные с почечной недостаточностью должны проходить три раза в неделю.

Диализный центр "Фрезениус" открылся в Чернигове в 2010 году.

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