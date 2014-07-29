В море возле Одессы купаться нельзя - угроза кишечных инфекций

Как сообщили УНИАН в управлении, в связи с интенсивными ливнями, которые прошли в Одессе, в адрес директоров всех одесских пляжей были направлены предписания о необходимости информирования населения об ограничении морского водопользования.

«Временное воздержание от купания в морской воде связано с возможной угрозой кишечных инфекционных заболеваний. По данным научных наблюдений, естественное самоочищение морской воды после ливней происходит в среднем в течение 3-х суток. В воскресенье, 27 июля, были отобраны пробы морской воды на всех городских пляжах. О полученных результатах лабораторных исследований будут уведомлены все директора пляжей», - заявили в управлении.

В управлении отметили, что о безопасности состояния морской воды в городе будет сообщено дополнительно после результатов исследования.