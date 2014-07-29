В киевском метро подросток-«зацепер» получил тяжелые травмы

В киевском метро 15-летний «зацепер» получил тяжелые травмы, сорвавшись с вагона.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, отметив, что несчастный случай произошел на днях.

По данным правоохранителей, между станциями «Левобережная» и «Дарница» (наземный участок метро) 15-летний киевлянин, закрепившись на последнем вагоне поезда метрополитена, решил проехаться, чтобы испытать себя. Однако парень не удержался, и упал на шпалы, когда поезд двигался на большой скорости, говорится в сообщении.

Несколько дней подросток находился в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. «Сейчас состояние юного «зацепера» стабильное, однако восстановится ли его здоровье и вернется ли он к полноценной жизни, врачи сказать не могут и гарантий никаких пока не дают», - отметили в ОСО.

В целом, по данным милиции, в столице с начала года зафиксировано 7 случаев так называемого «зацепинга» (когда пассажиры ездят от станции до станции с внешней стороны вагона поезда метрополитена или обычного железнодорожного транспорта). Четверо пострадавших «зацеперов» – несовершеннолетние. В каждом случае были получены серьезные травмы, говорится в сообщении.