Из Донецка в Мариуполь вывезены 87 малышей из детского дома

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила активистка из Донецка Дина Логвинова, которая непосредственно занималась организацией вывоза детей из опасной зоны.

Она сообщила, что в результате достигнутых переговоров с батальоном боевиков «Восток» детей удалось вывезти из Донецка.

Логвинова отметила, что активное участие в переговорах принимал нынешний первый заместитель Донецкого городского головы Константин Савинов, также немало усилий к эвакуации детей приложило и руководство детского дома.

Логвинова сообщила, что это не первый ее положительный опыт вывоза детей-сирот из зоны АТО и поблагодарила всех за участие в нынешней эвакуации воспитанников детского дома. Она заверила, что в Мариуполе детей ждали и приготовили все необходимые условия для нормальной жизни.