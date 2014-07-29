В Славянске работают выездные бригады психологов

Специалисты Минздрава Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказывают медико-социальную помощь населению на освобожденных территориях в зоне проведения антитеррористической операции.

По результатам работы выездной бригады психологов ГСЧС, которая работала в Славянске с 14 по 22 июля 2014 года, совместно оказана психологическая помощь 882 пострадавшим. В частности, психологи провели с людьми беседы, дали рекомендации относительно медикаментозного обеспечения, возможности получения гуманитарной помощи, продуктов питания.

В городских поликлиниках и семейных амбулаториях Славянска во время амбулаторного приема врачи-психиатры оказали специализированную помощь 140 пациентам.

С 28 июля в городе будет работать вторая выездная бригада психологов, к которой привлечено 20 медицинских сестер областной психиатрической больницы. Запланировано открытие психосоматического отделения на 40 коек на базе железнодорожной больницы.