Донетчина: в Горловке погибли 14 человек, из них - 5 маленьких детей

В Горловке Донецкой области, по уточненным данным, в результате боев вчера, 27 июля, погибли 14 человек, из них 5 маленьких детей.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что данных о погибших и раненных в городах Авдеевке и Дебальцево нет, так как в связи с непрекращающимися боевыми действиями эксперты департамента не могут доехать в эти города.

Как сообщал УНИАН, обстрел жилых кварталов Горловки из минометов и ”Града” бандиты ведут с целью дискредитации украинского войска и запугивания мирного населения.

Около 14.00 по Горловке был нанесен ракетно-минометный удар с окраин города. Количество погибших среди мирного населения, по предварительным данным, составляет от 20 до 30 человек.

В Донецкой ОГА 27 июля официально сообщали о гибели в Горловке 13 человек, среди которых двое маленьких детей.