Львовщина: грибник попал в реанимацию из-за змеиного укуса
15:21, 28 июля 2014Новости регионов
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Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Сколевской районной больницы. Состояние потерпевшего средней тяжести
Фото: УНИАН
Во Львовской области в прошлые выходные во время сбора грибов мужчина пострадал от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 43-летнего жителя села Нагорное Сколевского района во время сбора грибов в лесу в ногу укусила змея.
Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Сколевской районной больницы. Состояние потерпевшего средней тяжести.
По данным Львовской ОГА, по состоянию на 28 июля в области от укусов змей пострадало 16 человек, среди которых один малолетний ребенок.
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