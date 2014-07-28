Львовщина: грибник попал в реанимацию из-за змеиного укуса

Во Львовской области в прошлые выходные во время сбора грибов мужчина пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 43-летнего жителя села Нагорное Сколевского района во время сбора грибов в лесу в ногу укусила змея.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Сколевской районной больницы. Состояние потерпевшего средней тяжести.

По данным Львовской ОГА, по состоянию на 28 июля в области от укусов змей пострадало 16 человек, среди которых один малолетний ребенок.