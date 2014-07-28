Во Львовской области госпитализированы 6 человек с сальмонеллезом

14:44, 28 июля 2014
Новости регионов
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В результате отравления во время употребления на отдыхе приобретенных на рынке продуктов

Фото: УНИАН

Во Львовской области у шести человек, госпитализированных в результате отравления во время употребления на отдыхе приобретенных на рынке продуктов, диагностирован сальмонеллез.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, бактериологической лабораторией Червоноградской центральной городской больницы от 6 больных (взрослые лица), которые были госпитализированы 22 июля в инфекционное отделение Червоноградской городской больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит», выделена сальмонелла.

Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Состояние пострадавших средней тяжести. Источник возбудителя инфекции устанавливается.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки. Ситуация контролируется.

Как сообщал УНИАН, 22 июля во Львовской области шесть человек во время отдыха на реке отравились, употребляя продукты, купленные на рынке.

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