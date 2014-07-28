Террористы на Донбассе продолжают удерживать в заложниках 135 ВИЧ-инфицированных детей-сирот
14:35, 28 июля 2014Новости регионов
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Это 135 больных детей из Донецкого городского и областного детских домов, а также Макеевского дома «Малятко»
Фото: УНИАН
Террористы продолжают удерживать в Донецкой области в качестве заложников 135 ВИЧ-инфицированных детей-сирот.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В Донецкой области террористы продолжают удерживать детей-сирот в качестве заложников. Это 135 больных детей из Донецкого городского и областного детских домов, а также Макеевского дома «Малятко»», - заявил он.
«Боевики в категорической форме запрещают вывозить детей из зоны АТО», - добавил Лысенко.
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