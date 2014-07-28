В Донецке в результате боевых действий ночью пострадали 8 мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«В ночь с 27 на 28 июля в Донецке вновь были боевые действия. Взрывы и стрельба слышались во всех районах города», - сказано в сообщении.

Эпицентром артобстрела стал частный сектор Куйбышевского района в периметре ул. Стратонавтов – ул. Маршала Жукова – ул. Артемовская.

В результате кроме жертв и пострадавших, полностью разрушены частные домостроения по адресу: ул. Ковалько №64, ул. Градостроителей №69, ул. Величкиной №19, и в гаражном кооперативе «Зенит» по ул. Шахтерской славы №3 уничтожены 7 металлических гаражей. Кроме того, повреждены линии электропередач и газопровод.

По состоянию на 9.30, в городе опять слышны взрывы, о которых сообщают жители Пролетарского и Буденовского районов.

При этом сегодня в Донецке продолжают работать коммунальные службы и их аварийные бригады, на городские автомагистрали вышел общественный транспорт, отметили в горсовете.