Военный госпиталь в Харькове получил благотворительной помощи на 1,6 млн грн

В Харькове Военно-медицинский клинический центр Северного региона (ВМКЦ СР), где проходят лечения раненые во время антитеррористической операции военнослужащие, за два месяца получил благотворительной помощи на более 1,6 млн грн.

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на заместителя начальника ВМКЦ СР Николая Карпенко.

«Только за последние два месяца военные врачи получили различной помощи на общую сумму более 1,6 млн грн. Деньги направлены для приобретения специального медицинского оборудования, многофункциональных ортопедических кроватей, инвалидных колясок, перевязочных материалов и тому подобное. При этом определенную часть этого имущества мы направили в зону АТО в полевые медицинские пункты», - отметил Карпенко.

По его словам, большая помощь в уходе за ранеными поступает со стороны волонтерской группы Харьковского национального медицинского университета, о морально-психологическом состоянии раненных бойцов заботятся специалисты Харьковского фонда психологических исследований.

«За все время проведение антитеррористической операции военные врачи оказали помощь в стационарных условиях более 600 военнослужащим различных силовых структур, которые прибыли в Харьков из зоны АТО. В данное время у нас находятся около 100 участников АТО», - добавил Карпенко.