Николаевщина: чиновники пытались "наварить" 35 тыс на бронированных скорых для АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Николаевской ОГА Оксана Янишевская.

Как передает корреспондент УНИАН, она подтвердила эту информацию на встрече с журналистами сегодня, 25 июля.

По словам Янишевской, 23 июля во время посещения «Николаевского бронетанкового завода», который разработал и изготавливает бронированную машину скорой медицинской помощи, выяснилось, что еще не решен окончательно вопрос с медицинским оборудованием машины.

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"Посоветовавшись с губернатором, мы решили доукомплектовать машину... Большинство оборудования и лекарств смогли собрать собственными силами. Нам надо было закупить только три аппарата - электрокардиограф, дефибриллятор и аппарат искусственной вентиляции легких. Я объяснила специалистам, деньги мы ищем, найдем, не более 100 тыс. грн. Но найдем", - написала Янишевская.

После этого, сказала заместитель губернатора, и. о. начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА и главный врач областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф предоставили расчет по закупке необходимого медоборудования на сумму 99,8 тыс. грн.

"Первое, что удивило - сама цифра! На фотографии Вы видите этот счет. Но шокировало меня другое - реальные цены, которые я увидела в Интернет-магазинах. Разница не в 100 грн, и даже не в 1 тыс. грн. - десятки тысяч грн", - пишет Янишевская.

Так, по ее данным, дефибриллятор в расчетах облздрава был по цене 55 тыс. грн, а Янишевская смогла его приобрести за 36,5 тыс. грн, кроме того, разница при закупке электрокардиографа составила 8,85 тыс. грн, аппарата искусственной вентиляции легких - 7,8 тыс. грн.

"Что же получается - в то время, когда наши ребята гибнут, очищая страну от террористов, николаевские чиновники продолжают «отмывать» средства на приобретении медицинского оборудования! Классика жанра - треть суммы «прилипает»?», - написала Янишевская на своей странице.

Она сообщила журналистам, что будет искать механизмы для проведения служебного расследования.

Янишевская также заверила, что заявления на отпуск, написанные чиновниками, не помогут им избежать увольнения.

При этом вице-губернатор отметила, что прокуратура не будет заниматься данным фактом, так как для этого нет юридических оснований.

"Нет оснований заниматься этим правоохранительным органам. Но есть моральная сторона. Есть список двухсотых. Пока не вижу юридических нарушений", - отметила Янишевская.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие ”Николаевский бронетанковый завод” разработало проект производства бронированной машины скорой медицинской помощи.

Эта машина может одновременно перевозить до десяти раненых, и в ней есть все для оказания первичных медицинских услуг. Общественность Николаевской области собрала средства для создания такой машины в помощь николаевским десантникам - бойцам 79-й воздушно-десантной бригады, пребывающим в зоне АТО. Завод изготовил первую машину по себестоимости.